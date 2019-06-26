3 روّاد يعودون إلى الأرض بعد 6 أشهر في الفضاء

المصدر: موسكو - د.ب.أ

عاد طاقم مكون من ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض، أول من أمس، بعد قضاء ستة أشهر في الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية. وهبطت مركبة الفضاء الروسية «سويوز» وعلى متنها قائد البعثة الروسية، رائد الفضاء أوليج كونونينكو، وكذلك رائدة الفضاء الأميركية آن ماكلين، والكندي ديفيد سانت جاك، في كازاخستان. وبعد قضاء فترة طويلة في الفضاء، كان رواد الفضاء بحاجة إلى مساعدة للخروج من الكبسولة. وساعد متخصصون في قاعدة بايكونور كوزمودروم، التي تديرها روسيا في كازاخستان، الرواد الثلاثة.

وقبل مغادرة المحطة الفضائية، سلم رائد الفضاء الروسي كونونينكو قيادة المحطة الفضائية الدولية إلى مواطنه أليكسي أوفشينين.