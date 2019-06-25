«محمد بن راشد للمعرفة» تغلق باب الترشح 30 يونيو الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تواصل الجائزة، استقبال طلبات الترشُّح لـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 2019» في دورتها السادسة، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو الجاري، ليتم بعدها إغلاق باب الترشُّح وبدء مرحلة فرز المشاركات ومناقشتها من قِبَل مجلس أمناء الجائزة واللجنة التحكيمية، تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين وتكريمهم خلال فعاليات «قمة المعرفة 2019»، الحدث السنوي المعرفي الأبرز على مستوى المنطقة، والذي تنظمه المؤسَّسة.

وتسعى الجائزة إلى تكريم أصحاب الإنجازات المؤثرة بمختلف مجالات المعرفة محلياً وعالمياً، وذلك من المؤسَّسات والأفراد، إلى جانب تسليط الضوء على إسهامات وإنجازات معرفية جليلة قدَّمها روّاد المعرفة للعالم، والتي أسهمت بشكل فعّال في تعزيز مسارات نشر وإنتاج المعرفة في شتى المجالات.

ويمكن للأفراد والجهات والمؤسَّسات الحكومية، والشركات والجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، المشاركة في مختلف فئات الجائزة والتي تشمل: التنمية، الابتكار، الريادة، الإبداع، تطوير المؤسَّسات التعليمية، البحث العلمي، الطباعة والنشر والتوثيق، تكنولوجيا الاتصالات.

وحثَّ نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للجائزة جمال بن حويرب، الأفراد والمؤسَّسات وروّاد المعرفة من جميع أنحاء العالم على المشاركة في الجائزة خلال الأيام القليلة المتبقية للترشُّح، ليكونوا مساهمين فاعلين في تسليط الضوء على التجارب الملهمة والمحفزة في المنطقة العربية والعالم. وتشمل شروط الترشُّح للجائزة معايير عدة، أهمها: أن يكون للجهة أو الشخصية المرشَّحة إسهامات واضحة في مجال نشر المعرفة، إضافة إلى ضرورة أن يتمَّ الترشُّح خلال الفترة المحددة والمعلن عنها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة.

ويجب على المرشحين مراعاة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي والأمانة العلمية والملكية الفكرية. ويمكن منح الجائزة للأفراد أو الجهات الذين فازوا بالجائزة في دورات سابقة، إذا توافرت لديهم هذه المعايير.