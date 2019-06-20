الهند: توقيف شخصين لمحاولتهما بيع «قيء الحوت»

المصدر: مومباي - رويترز

قال مسؤول أمني هندي، أمس، إنه جرى توقيف شخصين في مومباي، لمحاولتهما بيع «قيء الحوت» أو العنبر، وهو مادة شمعية تنتجها حيتان العنبر، وتستخدم عادة في صناعة العطور.

وأشار نائب مفوض شرطة مومباي، أخيليش سينغ، إلى أن العنبر محمي وفقاً للقانون الهندي، ويُحظر حيازة أو بيع أي جزء من مثل هذه الحيوانات.

وكان أحد الشخصين يحاول بيع 1.3 كيلوغرام من هذه المادة، تقدر قيمتها بنحو 224 ألف دولار، عندما قبض عليه السبت الماضي.

وأضاف سينغ: «تحركنا بناء على بلاغ وأوقفناه مع شخص آخر. ويقوم فريق حالياً بإجراء تحقيق لمعرفة كيف حصلا على المادة».

وأوضح: من المعروف أن الصيادين يقتلون الحيتان للحصول على المادة الباهظة الثمن، التي تفرز في أمعاء حيتان العنبر، وتوصف بالذهب العائم بسبب ارتفاع قيمتها. ويمكن العثور على المادة طافية في البحار الاستوائية أو على الشواطئ، إلا أنه يمكن أيضاً قتل الحيتان للعثور عليها، وعلى غيرها من المنتجات مثل الزيوت.

ويُستخدم العنبر لصناعة عطور تدوم لفترة أطول. ومع مرور الزمن، أصبحت هناك بدائل اصطناعية.

وتختلف القوانين التي تنظر جمع وبيع العنبر من دولة لأخرى حول العالم.