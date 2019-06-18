ورشة تدريبية للشباب في العاصمة الأردنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استكمالاً لجهود «أسبوع المعرفة»، الذي نظَّمته مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة الأردنية عمّان، مارس الماضي. نظَّمت المؤسَّسة والبرنامج، وبالشراكة مع وزارة الشباب في الأردن، ورشة عمل تدريبية مع 40 شاباً وشابة لتزويدهم بالمهارات اللازمة للتدريب في معسكرات المعرفة التي تطلقها وزارة الشباب لمدة شهرين منذ منتصف يونيو 2019. وركّزت ورشة العمل التي استمرّت لمدة ثلاثة أيام، على أهمية استخدام البيانات واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، كما سلّطت الضوء على مهارات المستقبل، وأهمية الاستفادة من الإعلام والإعلام الاجتماعي بمجال تنمية وتطوير المهارات.

حضر الورشة وزير الشباب، الدكتور محمد سليمان أبورمان، الذي استمع إلى آراء الشباب حول الورشة التدريبية والنشاطات المستقبلية التي ستُعقد استكمالاً لهذا الجهد؛ ومنها معسكرات المعرفة. وتمّ اختيار الشباب المشاركين في الورشة بناءً على مشاركتهم السابقة في ورشة عمل مؤشر المعرفة العالمي، التي تمّ تنظيمها خلال «أسبوع المعرفة»، برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وتهدف إلى دفع الشباب الأردني لتصميم خطة عمل مفصّلة لمعالجة التحديّات المستعصية التي تحول دون قيام مجتمع قائم على المعرفة في الأردن.