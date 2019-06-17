راموس: هذا الزفاف لن يكون له مثيل

المصدر: إشبيلية - وكالات

احتفل نجم كرة القدم الإسباني، سيرخيو راموس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أول من أمس، بزفافه على مقدمة البرامج والممثلة الإسبانية، بيلار روبيو، في كاتدرائية أشبيلية بجنوب إسبانيا، وذلك بعد علاقة صداقة بينهما بدأت منذ أعوام عدة.

وشهد حفل الزفاف حضور العديد من المشاهير، من بينهم نجم المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، وقد حظيا باستقبال حافل لدى وصولهما.

ولم يجر السماح بدخول ممثلي وسائل الإعلام والكاميرات إلى الكنيسة، وبعد حفل الزفاف، الذي وصفته وسائل إعلام إسبانية بأنه «زفاف العام»، وقف راموس (33 عاماً)، وزوجته أمام الكاتدرائية، حيث التقط لهما العديد من الصور.

وشهد الحفل حضور ما يراوح بين 400 و500 ضيف، من بينهم جميع لاعبي ريال مدريد، وعدد كبير من لاعبي كرة القدم، والسياسيين، ومصارعي الثيران، ونجوم الموسيقى الإسبانية.

وتمكن المئات من الفضوليين الذين اقتربوا من الكاتدرائية من مشاهدة لاعبين مثل الكرواتي لوكا مودريتش، وديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، فيما غاب زميل راموس السابق في الريال البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل في الموسم الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

ووصل راموس ممسكاً بذراع والدته، ثم أتى دور روبيو (41 عاماً)، بثيابها البيضاء مع والدها. وبدأت علاقة راموس وروبيو عام 2012 ولهما ثلاثة أبناء.

ودام الاحتفال نحو ساعة غنت خلالها فنانة الفلامنكو نينا باستوري، «سالفي روسييرا» الأندلسية، ثم تبادل الزوجان القبلات، ووقفا أمام وسائل الإعلام لالتقاط الصور التذكارية.

وقال راموس:‏‏ «هذا يوم لا يُنسى، شعور فريد أن ترى الدخول الرائع للمرأة التي تحب (إلى الكاتدرائية). أعتقد أن الحب هو محرك العالم، ولدينا عائلة رائعة تجمع كل هذا».

بدورها، قالت روبيو: «هذا مؤثر للغاية». وتوجه الزوجان مع الضيوف إلى مزرعة راموس الفسيحة «لا أليغريا أس آر 4» في بوليوليوس دي لا ميتاسيون القريبة من إشبيلية، بعد ترك هواتفهم المحمولة عند المدخل لخصوصية الحفل، بحسب تقارير صحافية. وشهد الحفل حضور فريق «آي سي دي سي» الموسيقي الشهير المعجبة به روبيو.

وقال راموس: «ستكون هناك أجواء مختلفة، أماكن مختلفة كي يشعر الجميع بالراحة. حضرت الكثير من حفلات الزفاف في حياتي، لكن هذا الزفاف لن يكون له مثيل، حسب اعتقادي».