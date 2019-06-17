سلوفينيا تستعرض «سياحة النحل» في «إكسبو دبي 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعدّ سلوفينيا منزلاً لـ10 آلاف مربي للنحل، و12 ألفاً و500 منحل، وما يقارب 170 ألف مستعمرة نحل، حيث لعب النحل دوراً مهماً في الثقافة السلوفينية عبر القرون، واليوم تحتضن دولة سلوفينيا أنشطة عديدة متعلقة بالنحل، من التدليك بالنحل واستنشاق هواء الخلية المنعش إلى المبيت ليلاً في خليتك الخاصة. ويعتزم جناح سلوفينيا في «إكسبو دبي 2020» تقديم بلاده «العاصمة الخضراء» في أوروبا، كونها تقع بين تضاريس مختلفة ومتنوّعة، فيما سيلعب النحل دوراً كبيراً في الجناح السلوفيني.

في الفترة ما قبل «إكسبو 2020»، يشجع مكتب السياحة السلوفيني السياح من الخليج والشرق الأوسط على زيارة سلوفينيا والاستمتاع بتجارب ممتعة وصحية وثقافية وتعليمية، تدور حول ثقافة النحل وصناعة العسل. ولجعل الرحلة أنسب للزوّار ولتمكينهم من الاستمتاع بأفضل المغامرات مع النحل، تعاون مكتب السياحة السلوفيني مع مربيي النحل المحليين وخبراء صناعة النحل، لتقديم حزمة خاصة للسياحة مع النحل. الحزمة تشمل رحلة أربعة أيام إلى الوجهات السياحية الرائدة في الدولة، مثل ليوبلانا وبحيرة بليد، إضافة إلى المعالم السياحية المتعلقة بالنحل والعسل. ويحتفل مهرجان بوهينج الزهرة البرية بالنحل، كأول مهرجان للزهر البري في أوروبا، وتنتج سلوفينيا 2400 كيلوغرام من العسل سنوياً.

وتعدّ رادوفلجيكا، أجمل مدينة في سلوفينيا، وهي الموقع المثالي لاكتشاف ثقافة رعاية النحل القديمة، حيث يوجد فيها متحف ثقافة النحل، و600 بيت نحل مطلي باليد.

• تنتج سلوفينيا 2400 كيلوغراممن العسل سنوياً.

• يعتزم جناح سلوفينيا تقديم بلاده كـ «عاصمة خضراء».