«الشابة الإماراتية وسوق العمل» حلقة نقاشية في «دبي للمرأة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت مؤسسة دبي للمرأة، أمس، بالتعاون مع «مجلس الإمارات للشباب»، حلقة شبابية بعنوان «الشابة الإماراتية وسوق العمل»، بحضور وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس الإمارات للشباب، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، والعضو المنتدب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، منى غانم المرّي، ونخبة من الشباب والشابات.

وتترجم الحلقة الشبابية توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأهمية تعزيز جسور التواصل مع الشباب الإماراتي، للاقتراب أكثر من أفكارهم وآرائهم ومتطلباتهم، ومنح الحكومة الفرصة لترسيخ دورهم كمحرك دفع رئيس للمسيرة التنموية المباركة في دولتنا. وجاء اللقاء ضمن مبادرة الحلقات الشبابية، وهي إحدى مبادرات مجلس الإمارات للشباب.

وقالت شما بنت سهيل المزروعي إن «الشباب الإماراتي مسؤول، وذو مهارات عالية تخدم نمو الدولة في جميع القطاعات، وشاباتنا عنصر رئيس ومهم في معادلة التنمية في الدولة، ومثال يحتذى في كل أدوارهن في المجتمع، وأملنا اليوم هو وفتح آفاق جديدة لتمكين وإعداد جيل من شباب الإمارات المتميزين».

وأضافت: «تمكين الشباب الإماراتي في سوق العمل، وتزويدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة أولوية، وسنسعى من خلال سلسلة من المبادرات والبرامج النوعية إلى تعزيز دور الشباب في سوق العمل، خصوصاً الإناث منهم».

وقالت منى غانم المري إن «وجود شما المزروعي كأصغر وزيرة سناً في تاريخ العمل الحكومي على مستوى العالم، هو برهان عملي يؤكد أن نهج الإمارات في إعداد جيل من القيادات الوطنية الشابة، وحرصها على إشراكهم في تحمل المسؤولية، ليس مجرد شعارات ترفعها، ولكنها رؤية تتحقق على أرض الواقع».

وأكدت ضرورة تضافر الجهود من أجل دعم فرص الشباب من الجنسين، لاسيما في ناحية ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وقالت: «لا شك في أن الحلقات الشبابية تمثل منصة تفاعلية مهمة، تجمع معادلتي التمكين والابتكار، فهدفنا بناء وترسيخ دور الكوادر الوطنية الشابة في سوق العمل داخل الدولة».

وتناولت الحلقة الشبابية العديد من المحاور المهمة والمتعلقة بالتحديات التي تواجهها الشابة الإماراتية قبل دخولها سوق العمل، وأسباب تدنّي نسبة استمراريتها في قطاعات العمل، كما تطرق المشاركون في الحلقة إلى مناقشة مقومات العمل المستدام، مع تحديد الفجوات في مهارات الشابة الإماراتية أمام متطلبات سوق العمل.

شما المزروعي:

«شابات الإمارات عنصر رئيس ومهم في معادلة التنمية في الدولة».

منى المرّي:

«نعمل على رفع إسهام الكوادر الوطنية الشابة في مسيرة التنمية».