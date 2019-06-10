الروبوت «أي دا» يرسم مثل كبار الفنانين

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أزيح النقاب في بريطانيا عن روبوت جديد على شكل بشري يحمل اسم «أي دا» ويوصف بأنه «واحد من أبرز الفنانين في العصر الحالي».

وكشف أيدن ميلر، وهو بريطاني مهتم بجمع الأعمال الفنية، النقاب عن الروبوت الذي اخترعه في مدينة أكسفورد. ويستطيع الروبوت إبداع رسومات فنية مختلفة اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال ميلر وهو يقف إلى جانب ابتكاره الفني بأن الروبوت «أي دا» يعمل بالكامل «اعتماداً على المعادلات الخوارزمية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو مبدع للغاية». وأكد أنه «ليس مجرد طابعة باهظة الثمن، لأننا لا نستطيع تخمين الأعمال الفنية التي ستقوم بإبداعها».

وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في التكنولوجيا بأن الروبوت مجهز بكاميرات من أجل رؤية البيئة المحيطة به، فضلاً عن ذراع آلية يستخدمها في الرسم.

وأضاف ميلر، وهو أيضاً مدير معرض للفنون، أنه شرع في تنفيذ الروبوت الفني «أي دا» من عام 2017، ونجح في تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة «إنجينيرد أرتس» البريطانية لصناعة الروبوتات وباحثين من جامعتي ليدز وأوكسفورد.

وأكد أن «أي دا» يعمل «وفق تقنيات متطورة للغاية، وهو قادر على الإبداع لدرجة أنه لا يكرر اللوحة الفنية نفسها مرتين».