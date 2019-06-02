نصف الألمان يرون نظام التبرع بالأعضاء في بلادهم عادلاً

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري في ألمانيا أن 50% من المواطنين يعتبرون نظام التبرع بالأعضاء في بلادهم عادلاً. وأجرى الاستطلاع معهد «كانتار» لمصلحة المؤسسة الألمانية لحماية المرضى بمناسبة يوم التبرع بالأعضاء. في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 36% من الألمان يرون أن هذا النظام غير عادل، ووصلت هذه النسبة إلى 44% بين الشريحة العمرية التي تزيد على 60 عاماً.

وافتتح وزير الصحة الألماني ينس شبان فعاليات يوم التبرع بالأعضاء في مدينة كيل شمال ألمانيا، أمس، تحت شعار «صحيح ومهم وضروري للحياة».

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة المؤسسة الألمانية لحماية المرضى أويجن بريش، إن الثقة في العدالة شرط للمناخ الإيجابي في التبرع بالأعضاء، مشيراً إلى أن مسألة العدالة تم تجاهلها في مشروعي قانون حاليين يتعلقان بالتبرع بالأعضاء.