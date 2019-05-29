مدمنو الكافيين الأفضل في كشف رائحة القهوة

المصدر: برلين - د.ب.أ

اكتشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من القهوة يكونون أسرع في شمّها. وبحسب بحث جديد نشر في دورية «إكسبرمنتال آند كلينيكال سايكو فارما كولوجي»، اختبر خبراء من جامعة بورتسموث في إنجلترا، ثلاثة مجاميع من الأشخاص: أحدها لأشخاص لم يحتسوا الكافيين قط، وأخرى لأشخاص يحتسون القهوة باعتدال، وثالثة لأشخاص يشربون القهوة بكثرة.

وقال المؤلف الرئيس للدراسة لورينزو ستافورد: «لقد وجدنا أنه كلما ازداد استهلاك الكافيين كان الشخص أسرع في شم رائحة القهوة». وأضاف: «لقد وجدنا أيضاً أن هؤلاء الذين يحتسون الكافيين بكثرة كانوا قادرين على كشف رائحة القهوة المخفّفة بشدة ذات التركيز الضئيل للغاية، وهذه القدرة زادت مع مستوى الحنين لها. وبالتالي كلما زادت رغبتهم في الكافيين كانت حواسهم أفضل في شمّ القهوة».