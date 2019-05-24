الأرشيف الرقمي للخليج .. تاريخ المنطقة متاح بكبسة زر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أتاح الأرشيف الوطني لدولة الإمارات آلاف الوثائق والصور التاريخية، والتسجيلات المرئية والمسموعة «الوسائط المتعددة» ذات القيمة التاريخية والثقافية المتعلقة بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على البوابة الإلكترونية (الأرشيف الرقمي للخليج العربي)، التي أطلقها حديثاً، ليقدم عبرها تاريخ دول الخليج العربية الثري والجدير بالاهتمام على مدار قرنين من الزمن، ويوثق هذا الموقع بالوثائق التاريخية الكثير من الأحداث، ويعرّف بكثير من الشخصيات، فيقدم محتوياته بوساطة العديد من المواد التي لم تعرض قبل على الإنترنت.

وبكبسة زر توفر بوابة (الأرشيف الرقمي للخليج العربي) لزوارها مذكرات ومخطوطات وصوراً ومراسلات رسمية من قادة وحكومات حول الأحداث التاريخية باللغتين العربية والإنجليزية، وغالباً ما توجد الوثائق الأصلية في أرشيفات خارج منطقة الخليج، وبذلك فإن هذا الأرشيف الإلكتروني يتيح فرصة الوصول إلى نسخ إلكترونية من تلك الوثائق والسجلات التاريخية، إضافة إلى توفير أدوات البحث فيها، وإمكانية الحصول على نسخ منها، وبذلك فإن هذا الأرشيف الرقمي للخليج العربي يعدّ مصدراً معاصراً وفريداً يستفيد منه - محلياً ودولياً - الباحثون والأكاديميون والطلبة والمهتمون بماضي منطقة الخليج العربي دون أي تكاليف مالية.

يذكر أن الموقع الرقمي الذي يمكن الوصول إليه عبر هذا الرابط: https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏www.agda.ae/‏‏‏‏ يمتاز بشموليته، ففي الصفحة الرئيسة يضع الموقع الزائر أمام عدد من الخيارات لتحديد مجرى ومجال البحث، تسهيلاً لوصوله إلى المعلومة المطلوبة والموثقة، والخيارات الموجودة في الصفحة الرئيسة هي: أماكن، وشخصيات، ووحدات، وموضوعات، ونطاق التاريخ.

ويراد بالأماكن الدول في مختلف أنحاء العالم، وهي الدول التي تربطها علاقات مع دول الخليج العربي، إضافة إلى الدول يجد المتصفح الوثائق والصور لمدن الخليج العربي التي كانت قد شهدت أحداثاً تاريخية. وأما الشخصيات فهي تقدم معلومات عن الشخصيات التي كان لها أثرها في مجرى الأحداث والقضايا المهمة التي شهدتها منطقة الخليج. ويراد بالوحدات الهيئات والمنظمات والشركات الكبرى والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية ذات الصلة بمنطقة الخليج العربي وقضاياه التاريخية.