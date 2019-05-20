أحمد مجان يُتوّج بجائزة دولية في قاعة الأمراء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفاء باختراعاته، توّج حاكم محافظة ياش الرومانية ميخائيل آورل، المبتكر الإماراتي أحمد عبدالله مجان بالجائزة الدولية الأولى لتحدي المخترعين الأوروبي الـ11، خلال حفل ختام «التحدي» أمس، في قاعة الأمراء بقصر الثقافة في ياش.

كما حظي مجان خلال التحدي الذي شارك فيه باحثون ومبتكرون من 35 دولة، وضم أكثر من 620 مشروع اختراع، بالعديد من التكريمات، من المجلس المصري للابتكار والإبداع، ورئيس جمعية المخترعين في ياش، وجامعة بوخارست التقنية، والمعهد الدولي ببخارست، وجمعية المخترعين البرتغاليين، ومنتدى المخترعين العراقيين.

وأشاد حاكم محافظة ياش الرومانية بالمشاركة الإماراتية في تحدي المخترعين الأوروبي، مشيراً إلى أن ابتكارات أحمد مجان وحضوره الدولي في محافل كهذه، خير داعم لرسالته في نشر ثقافة الاختراع. وأثنى على مبادرة مجان الناجحة بتنظيم ملتقى المخترعين الخليجي الأول في دبي، والذي اختتم فعالياته أخيراً.

وكانت منظمة المخترعين الأوروبيين قد وجهت الدعوة إلى مجان ليكون ضيف شرف النسخة الـ11 لتحدي المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار 2019 في المدينة الرومانية.

واستعرض مجان في منصته خلال الحدث الأوروبي خمسة من اختراعاته التي نالت جوائز عالمية، وهي السرج الذكي للخيول، والخوذة الذكية لقيادة الدرّاجات الصحراوية، والكرسي الذكي للدرّاجات الهوائية، بالإضافة إلى اختراعي تتبع الصقور والسلق (كلاب الصيد).

وحظيت منصة مجان في «التحدي» بإقبال لافت من الزوّار، إذ استعرض المبتكر الإماراتي أمام جمهور متنوع من المتخصصين وغيرهم من الوفود، وطلبة المدارس والجامعات، اختراعاته التي تقدم مساهمات إنسانية وتخدم فئات عدة، وعلى رأسها، أصحاب الهمم.

يشار إلى أن تحدي المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار يتميّز بجمعه بين الباحثين والمخترعين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أشخاص عاديين متحمسين للعلم والابتكار والبحث.

وضم معرض التحدي أكثر من 620 مشروع اختراع ومشروعاً بحثياً، في 14 فئة، من بينها: البيئة ومكافحة التلوث، والطاقة والتنمية المستدامة، والزراعة والصناعة الغذائية، والطب، والصحة، توزعت على 90 منصة عرض.

5

اختراعات لأحمد مجان، نالت جوائز دولية، ضمتها منصة المبتكر الإماراتي في «التحدي».