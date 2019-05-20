شوارزنيغر بعد الضربة: لا يوجد ما يدعو إلى القلق

المصدر: جوهانسبرغ - د.ب.أ

تعرّض نجم الأكشن الأميركي وحاكم ولاية كاليفورنيا سابقاً أرنولد شوارزنيغر لضربة من الخلف خلال فعاليات مهرجان في جنوب إفريقيا، أول من أمس. وأظهرت مقاطع فيديو خلال الفعاليات شوارزنيغر وهو يقف على قاعة تشهد منافسة قفز، قبل أن يتقدم رجل من ورائه ويقفز ويضربه في ظهره.

وتمكنت قوات الأمن سريعاً من الإمساك بالرجل، الذي كان يردد: «ساعدوني، أنا أحتاج إلى سيارة لامبورغيني».

وكتب شوارزنيغر (71 عاماً) تغريدة لاحقاً قال فيها، إنه لم يكن يعلم ما حدث في ذلك الوقت. وأضاف: «أشكركم على قلقكم، ولكن لا يوجد ما يدعو إلى القلق. لقد اعتقدت أنني تعرضت للتدافع بسبب الحشود، وهذا ما يحدث كثيراً».