الرئيس الفلبيني يهدِّد.. وكندا تدفع

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

قال مسؤول، أمس، إن كندا تعهّدت بدفع تكاليف إعادة نفايات جرى شحنها للفلبين، منذ أكثر من خمسة أعوام، وذلك عقب أن أصدر الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، إنذاراً نهائياً.

وكان دوتيرتي قد أمهل كندا حتى 15 مايو الجاري، لكي تعيد النفايات التي جرى شحنها للفلبين على دفعات خلال عامي 2013 و2014، وحذر من إمكانية حدوث توتر دبلوماسي، في حال لم تتخذ أوتاوا إجراء فورياً.

وقال المتحدث الرئاسي، سالفادور بانيلو: «الرئيس حازم بشأن أننا لسنا دولة تجمع النفايات، لذلك أصدر أوامره بعدم قبول الفلبين أي نفايات بعد الآن من أي دولة».

وأضاف «الحكومة الكندية التزمت بدفع جميع تكاليف شحن جميع حاويات النفايات».

وكان قد جرى شحن أكثر من 100 حاوية من النفايات من كندا، تشمل مخلفات شخصية وزجاجات بلاستيكية وصحفاً مستخدمة، للفلبين. وأكدت كندا حينها أن قرار شحن النفايات لم يكن بدعم حكومي، وأنها تمت وفقاً لمعاملة خاصة.وطالبت الحكومة الفلبينية، أكثر من مرة، كندا بأن تسترجع نفاياتها. وعلى الرغم من تأكيد كندا أنها ملتزمة بحل المسألة، فلم يتم تقديم حل واضح. وكان دوتيرتي قد قال، الشهر الماضي، إنه سيعيد النفايات إلى كندا، حتى لو أدى ذلك إلى اندلاع حرب.