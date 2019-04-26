ناشيونال جيوغرافيك.. دافينشي وموزمبيق ورجال الإطفاء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يحمل العدد الجديد من مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية»، التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، لقرائه مجموعة من التحقيقات العلمية والموضوعات الشائقة، يتصدرها تحقيق عن الفنان الإيطالي، ليوناردو دافينشي، النابغة الذي عاش المستقبل.

ويسلط عدد شهر مايو الضوء على قضايا المجتمع، من بينها البيئة الموزمبيقية، إضافة إلى موائد الرحمن التي تقيمها الجمعيات الخيرية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتفتح المجلة في هذا العدد ملف ليوناردو دافينشي، النابغة الذي يحتفل العالم بذكرى مرور 500 عام على وفاته، والذي كان رساماً ونحاتاً وعالماً ومخترعاً ومهندساً حربياً، وألهمت أعماله ورسوماته ودفاتره العديد من الفنانين.

كما تأخذ المجلة قراءها إلى أكبر محمية للحيوانات في موزمبيق (متنزه غورونغوزا الوطني)، الذي استعاد عافيته بعد الحروب الأهلية الطاحنة التي أرهقته واستنزفت بيئته، إذ يشهد حملة شاملة للحفاظ على طبيعته ومخلوقاته.

وفي تحقيق عن الحرائق، يسلط العدد الجديد الضوء على «كوماندوز الإطفاء»، الرجال الذين يهبطون بمظلاتهم من السماء لمحاصرة نيران غابات ألاسكا، قبل أن تمتد ألسنتها حرقاً وتدميراً، إنهم الإطفائيون الأكثر كفاءة وخبرة وجلداً في عالم إطفاء الحرائق.

تأخذ المجلة قراءها

إلى أكبر محمية

للحيوانات في

موزمبيق الذي

استعاد عافيته

بعد الحروب الأهلية.