دينا الشربيني تهين جمال سليمان في مسلسلها الجديد

المصدر: القاهرة- نجلاء سليم

أزمة جديدة تعرض لها مسلسل "زي الشمس" بسبب بطلته دينا الشربيني .. ورغم انتهاء أزمة تدخلها في العمل لدرجة جعلت مخرجته كاملة ابو ذكرى تنسحب دون تردد ويحل محلها المخرج سامح عبد العزيز، أثيرت أزمة كبيرة بسبب بوستر المسلسل الذي تم تداوله على نطاق واسع وتصدرته دينا وفي خلفيتها نجوم كبار جدا مثل النجم جمال سليمان وسوسن بدر وأيضا احمد السعدني وريهام عبد الغفور وأحمد داوود،ما سبب حالة من السخط الشديد ظهر بوضوح على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض إهانه لتاريخ نجوم أهم من دينا الشربيني خاصة النجم جمال سليمان الذي يظهر في اخر الترتيب، وانصبت الاتهامات على تدليل الشركة المنتجة لدينا الشربيني على حساب أبطال المسلسل المخضرمين .. وبناء على هذه الثورة وفي محاولة لتهدئة الهجوم أصدرت الشركة المنتجة للمسلسل بيانا ردت فيه على أزمة البوستر الدعائي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للمسلسل، وأنكرت الشركة وجود أي علاقة بينها وبينه وأكدت أنها لم تصدر أي بوستر رسمي حتى الان

وأضاف المسؤولون بالشركة أنهم في الوقت نفسه يعربون عن تقديرهم الكامل وامتنانهم للفنان العربي الكبير جمال سليمان، الذي حل ضيفا على العمل ويثمنون له هذه الخطوة ويؤكدون انهم وبرغم عدم مسؤوليتهم عن البوستر المتداول إلا أنهم يعتذرون له عن الخطأ الفني الكبير الذي وقع فيه من أطلقه وسربه لمواقع التواصل الاجتماعي.



واختتمت الشركة بيانها بأنها أطلقت فقط بوسترات فردية لكل نجوم العمل، وعلى رأسهم النجم الكبير جمال سليمان والنجمة سوسن بدر .

وتردد بقوة أن الفنان جمال سليمان أعلن غضبه الشديد ما حدث بخصوص ظهوره بهذا الترتيب المهين ، واعتبر الأمر تجريح وتصرف عابث لا يليق بتاريخه وقيمته الفنية، كما أبدى اعتراضه على ظهوره من الأساس رغم انه ضيف شرف، معتبرا أنه شارك في خمس حلقات فقط بناء على طلب المخرجة كاملة أبو ذكري والتي اعتذرت عن العمل وانسحبت لمشكلات تتعلق بعدم تقديرها وتدليل دينا الشربيني لدرجة لم يعد معها الاحتمال ممكنا.

يذكر أن مسلسل "زي الشمس" من تأليف مريم نعوم وهو مقتبس من المسلسل الإيطالي sisters،وتدور أحداثه حول حول شقيقتين، هما دينا الشربيني وريهام عبد الغفور .. وتنقلب الاحداث بمقتل ريهام عبد الغفور .. فتحاول شقيقتها المحامية البحث عن القاتل.