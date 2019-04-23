تخريج 94 إماراتياً في برنامج الذكاء الاصطناعي بـ «إكسفورد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفت حكومة دولة الإمارات بتخريج 94 منتسباً للدفعة الأولى من البرنامج التدريبي للذكاء الاصطناعي، الذي ينظمه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع جامعة أكسفورد البريطانية، بهدف تأهيل الكوادر الإماراتية المتخصصة، وتعزيز إمكاناتها، ورفد قدراتها في مختلف المجالات، بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

شارك في حفل التخريج وزير الدولة للذكاء الاصطناعي عمر سلطان العلماء، وسفير الدولة لدى المملكة المتحدة سليمان المزروعي، ومدير كلية «كيلوك» في جامعة أكسفورد، البروفيسور جوناثان ميكي، ورئيس قسم العلاقات الاقتصادية في سفارة الدولة في لندن مروان النقبي، والدكتور عبدالله الكعبي، الملحق الثقافي، ومحمد الكويتي، رئيس العلاقات القنصلية.

وأكد عمر سلطان العلماء أن تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز إمكاناتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، من خلال البرامج والدورات التدريبية المتخصصة، يشكل داعماً أساسياً لبناء قدراتها وتمكينها من مواكبة التوجهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، ويكسبها المهارات والخبرات اللازمة للاستفادة منها، والبناء عليها، في إطار أخلاقي علمي يدعم أهداف التنمية المستدامة، وجهود الدولة في تطوير قطاعات جديدة لصناعة المستقبل.

وضمت الدفعة الأولى من البرنامج 94 منتسباً من موظفي حكومة الإمارات، وتم تصميم البرنامج بهدف تمكين الكوادر الوطنية وإعدادها للمستقبل، من خلال تزويدها بالمهارات والأدوات اللازمة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها في ابتكار خدمات حكومية مستقبلية، تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2021، ومئوية الإمارات 2071.