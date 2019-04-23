عام 2040: الطاقة عن طريق الاندماج النووي

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

يختبر العلماء، في جميع أنحاء العالم، إمكانية توليد الطاقة من خلال صدم الجزئيات مع بعضها بعضاً، تحت درجتي حرارة وضغط عاليتين جداً، دون المخاطرة بحدوث كارثة نووية، وللوصول إلى هذا الإنجاز يجب على العلماء إنتاج طاقة من خلال الاندماج النووي تكون أكبر من الطاقة اللازمة لإنجاز هذه العملية، ويأمل العلماء تحقيق هذا الإنجاز مع حلول عام 2040. واستثمرت الصين ما يقرب من مليار دولار في تطوير مفاعل توكاماك، وهو خزان أسطواني الشكل مفرغ من المنتصف، يمكن استخدامه لالتقاط الطاقة المنبعثة من نظائر الهيدروجين الساخنة المضغوطة، وخصصت الصين 893 مليون دولار أخرى لشراء مفاعل جديد، وقال نائب مدير معهد هفي للعلوم الفيزيائية، سونج يونتاو: «سنبدأ بعد خمسة أعوام من الآن بناء مفاعل صيني جديد، وسيستغرق بناؤه 10 أعوام، بعد ذلك سنبني مولد الطاقة، ونبدأ إنتاج الطاقة بحلول عام 2040». ويخطط القائمون على مشروع المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي، الذي تشارك فيه 35 دولة، لإنتاج الطاقة في مفاعل توكاماك بحلول عام 2025، لكن أمام العلماء بعض العقبات التي يجب التغلب عليها لإنتاج كميات طاقة كبيرة، أو على الأقل إنتاج أي كمية طاقة صافية.

35 دولة تشارك في مشروع لإنتاج الطاقة، في مفاعل توكاماك.