المهرجان يروي لزوّاره تاريخ القصص المصوّرة

المصدر: الامارات اليوم

شهدت فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ورشة عمل بعنوان «تاريخ القصص المصوّرة».

وسلطت الورشة، التي قدمها شهاب الدين مشرف، رسام القصص المصوّرة، الضوء على أول ظهور للقصص المصورة، التي بدأت من الحضارة الفرعونية باستخدام الرسومات للتعبير عن حياتهم اليومية وطقوسهم الدينية، بالإضافة إلى تناول مراحل تطورها، ومدى تأثيرها في ثقافة الأطفال واليافعين، نظراً إلى شغفهم وحبهم لاقتناء هذا النوع من الكتب. وحول ظهور الكتب المصوّرة في العصور الحديثة، بيّن مشرف أن أول من سلك طريق الرسومات للتعبير عن الموقف والرأي بشكل ممنهج، هو الرسام ريتشارد أوتكولت، عام 1890، حيث عبّر من خلال رسوماته عن التحديات الاجتماعية، الأمر الذي لفت الانتباه إلى هذا النوع من الكتب المصوّرة، وأدى لاحقاً إلى ظهور مجلة سوبرمان المعروفة عام 1938.