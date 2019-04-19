عادل إمام رسمياً خارج السباق الرمضاني

المصدر: حياة الحرزي - دبي

رغم الفيديو الإعلاني الذي ظهر فيه «الزعيم» عادل إمام، وسط كواليس تصوير أحد مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد «فلانتينو»، الذي حسم به نجله المخرج والمنتج، رامي إمام، على حسابه الرسمي على «إنستغرام»، جميع الأخبار والشائعات الفنية التي انتشرت بين فئات الجمهور، وتناقلها عشّاق الفنان وجمهوره في مصر، عن صحة الفنان عادل إمام، من الصحافة المكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الجمهور فوجئ بالإعلان الرسمي عن غياب النجم المصري، للمرة الأولى منذ سبع سنوات، عن الموسم الدرامي الرمضاني، ولأسباب متضاربة وغير واضحة، وتوقف عادل إمام عن تصوير مسلسله «فلانتينو»، مع غياب تام لأي تصريح رسمي أو أي أسباب معلنة وراء إيقاف المسلسل، سواء من قبل الشركة التي تولت إنتاج العمل أو مخرج العمل رامي إمام. إلا أن معظم التكهنات، رغم تركيزها على المشكلات الإنتاجية التي حالت دون استكمال تصوير العمل، تصب في فرضية المشكلات الصحية التي يعاني منها الزعيم منذ فترة، والتي أجبرته في السابق على إيقاف تصوير مشاهده في المسلسل، ثم العودة بعد فترة توقف قصيرة إلى سالف نشاطه في كواليس العمل، وسط ديكور منزله بمدينة الإنتاج الإعلامي، قبل أن يتوقف التصوير بشكل نهائي، وسط موجة واسعة من الخوف والتكهنات والاستفهام وحالات التخبط التي يعيشها جمهور النجم المصري داخل مصر وخارجها، حول صحة النجم، وقدرته الصحية على مواصلة مشوار الفن، الذي راهن فيه الزعيم طوال هذه الفترة على نجومية كاسحة وإطلالة متميزة، أسهمت في تكريس نجاحات متلاحقة، امتدت على كل مواسم الدراما الرمضانية في الفترة السابقة، بداية من إطلالته الأولى في 2012 في مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» وصولاً إلى عام 2018، وظهوره في مسلسل «عفاريت عدلي علام». يذكر أن العمل الجديد «فلانتينو»، الذي انسحب رسمياً، أمس، من سباقات الدراما الرمضانية على الشاشة الفضية، من بطولة الفنان عادل إمام، والفنانين: دلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، ورانيا محمود ياسين، وحمدي الميرغني، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وجميل برسوم، وسليمان عيد، وعدد آخر من الفنانين. أما التأليف فقد أوكل للمؤلف أيمن بهجت قمر.