خشب شفاف يخفض كلفة تدفئة المنازل

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

أضاف علماء مادةً كيميائيةً تسمى بولي إيثينيل غليكول إلى مركبات الخشب الشفاف، لإكسابه قدرةً على امتصاص وإطلاق الحرارة، وستفيد المادة الجديدة في خفض كلفة تبريد المنازل وتدفئتها مستقبلاً بصورة كبيرة.

وقالت الباحثة سيلين مونتاناري، في تصريح صحافي: «تمتص المادة الجديدة الحرارة خلال اليوم المشمس، وتقلل من دخولها إلى المنزل، ما يبقي درجة حرارة المنزل أقل من الخارج. وتحدث العملية العكسية خلال الليل، إذ تتحول المادة الجديدة إلى الحالة الصلبة وتطلق الحرارة في داخل المنزل، ما يحافظ على استقرار درجة حرارة المنزل».

وتحدثت مونتاناري، وزملاؤها من المعهد الملكي للتقنية في السويد، خلال مؤتمر للجمعية الكيميائية الأميركية، كيف اعتمدوا على أبحاث سابقة نُفذت منذ ثلاثة أعوام، حينما اكتشفوا لأول مرة طريقة صنع مركبات خشب شفاف، بإضافة البولي إيثينيل غليكول إلى عملية التصنيع.

تجدر الإشارة إلى أن البولي إيثينيل غليكول مادة متغيرة الطور، فبدايةً تكون مادةً صلبةً، ثم تذوب عند درجة حرارة معينة وتبدأ حينها بتخزين الحرارة، ويمكن ضبط درجة حرارة الانصهار بتغيير نوع البولي إيثينيل غليكول المستخدم. لهذا ابتكر الباحثون مادة بناء جديدة بحقنهم مركب الخشب الشفاف ببولي إيثينيل غليكول، بطريقة تمنعه من التسرب عندما يتحول للحالة السائلة.

تمتص المادة الجديدة

حرارة الشمس، ما

يبقي درجة حرارة

المنزل أقل من الخارج.