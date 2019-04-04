تصاميم «فاشن ستار» تتألق بألوان النيون على شاشة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بألوان النيون، تألقت تصاميم حلقة الليلة قبل الماضية، من برنامج الواقع «فاشن ستار»، على شاشتي تلفزيون دبي وقناة دبي، خلال منافسات أسفرت عن توديع المشترك أحمد البلوشي (سلطنة عمان) البرنامج.

وقبل بداية منافسات الحلقة السادسة، بث تقرير خاص عن مجريات الحلقة الماضية، وخروج المشتركة كوثر وزاد (المغرب)، لتنطلق بعدها المنافسات لتقديم الأفضل بين المصممين الشباب، مع بقاء سبعة مصممين من مختلف الدول العربية، ومغادرة مشترك واحد في كل حلقة، بعد الوقوف في دائرة الخطر بحسب قوانين البرنامج، وصولاً إلى الحلقة الختامية والفوز بجوائز تصل إلى 370 ألف درهم.

وفي بداية الحلقة؛ طلبت عضوة لجنة التحكيم المصممة ريم عكرا، من المشتركين، تقديم تصاميم وملابس مستوحاة من ألوان «النيون». وعرضت تصاميم المجموعة الأولى من المتنافسين التي ضمت المصري محمد خفاجي (موجا)، والعماني أحمد البلوشي، ونال الأول نجمتين ذهبيتين، لتصاميمه المستوحاة من الخطوط الهندسية، فيما حاز الثاني ثلاث نجمات حمراء لتصاميمه المستوحاة من الشارع الياباني، ما اضطرهما للوقوف معاً في دائرة الخطر إلى نهاية الحلقة.

ومع دخول المجموعة الثانية، قدم كل من البحرينية ابتسام سلمان، والسعودية رناد حفني، والجزائري إلياس والي، تصاميمهم، ونال المشترك الجزائري ثلاث نجمات ذهبية، لتصاميمه المستوحاة من داخل «الروبوت» ضمن معها الانتقال إلى الحلقة المقبلة، كذلك نالت البحرينية ثلاث نجمات ذهبية، فيما نالت السعودية نجمتين ذهبيتين، اضطرتها للوقوف في دائرة الخطر.

وفي المجموعة الأخيرة، قدم كل من اللبنانية إيمان رمَّال، والتونسي حسن بن عياش، تصاميمهما لهذه الحلقة، ونال الثاني أربع نجمات ذهبية لتصاميمه المستوحاة من فترة الثمانينات، فيما حازت الأولى نجمة ذهبية لتصاميمها المستوحاة من الكواكب، بقيت معها في دائرة الخطر.

وبعد فاصل قصير واجتماع لجنة التحكيم لتقرير مصير المشتركين في دائرة الخطر، ومعرفة من سيغادر الحلقة، أنقذ نديم شماس المشترك «موجا»، وأنقذت ريم السعيدي رناد حفني، فيما قررت ريم عكرا استبعاد أحمد البلوشي قائلة إنه لن يكون نجم فاشن ستار.

370

ألف درهم، جوائز البرنامج الذي يسلط الضوء على المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء.