«بابلو» يتحدث «العربية» بصوت طفل إماراتي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

كشفت قناة «ماجد» للأطفال التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي عن عرضها لمسلسل الأطفال الشهير «بابلو»، للمرة الأولى باللغة العربية في العالم العربي، اعتباراً من الغد، بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد.

ويهدف المسلسل إلى تعريف الأطفال والكبار باضطرابات التوحّد وأنواعه، وتقريب المتابعين من عالم أطفال ذوي التوحد، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة الرامية لدمج ذوي اضطراب التوحد في المجتمع بشكلٍ عام، وتعريف النشء والجمهور بالتحديات التي تواجهها هذه الفئة المجتمعية. كما يدعم المسلسل الأطفال من ذوي التوحد، من خلال تقديم عمل يشبههم ويكون انعكاساً لهم على شاشة عربية، وباللغة العربية.

ويؤدي دور «بابلو» صوتيّاً الطفل الإماراتي أحمد العمودي، البالغ من العمر تسع سنوات من ذوي التوحد. وترتكز كل حلقة على تجارب الحياة الواقعية للأطفال المصابين بالتوحد. وحظي الطفل أحمد العمودي بالدعم والرعاية والمتابعة من الخبيرة المتخصصة بالمصابين بالتوحد، الأخصائية شريفة يتيم، حيث حرصت على مرافقة الطفل أحمد خلال جميع مراحل تسجيل الصوت، وقدمت له الدعم خلال مراحل مبكرة ضمن الاستعدادات والتحضيرات المرتبطة بهذا العمل الإنتاجي العالمي. ويروي مسلسل الرسوم المتحركة الثنائيّة الأبعاد، الذي أنتج للمرة الأولى في المملكة المتحدة، قصة مغامرات الطفل «بابلو»، الذي يبلغ من العمر خمس سنوات، والذي يستخدم إبداعاته وأقلام تلوين سحرية لابتكار عالم فني وهمي، مملوء بشخصيات من الحيوانات تساعده على فهم المواقف الاجتماعية ومعالجة الأفكار والمشاعر المقلقة. وتستقطب شخصية «بابلو» جميع الأطفال المتابعين له، فهو شخص ذكي ومضحك وذو خيال واسع، إذ يأخذ متابعيه في كل حلقة إلى مغامرات وتحديات شيقة، ويعالجها بأسلوب ذكي ومختلف، ومن وجهة نظرة ذوي التوحد. ويركز محتوى المسلسل على قيم التعاطف والصداقة والتسامح وانخراط ذوي التوحد مع بقية فئات المجتمع. وبكلمات بسيطة، أعرب الطفل أحمد العمودي عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الذي أسهم بالنسبة له في تطوير طريقة تفكيره وأسلوب التعامل مع المحيط من حوله، وهو ما سيكون له أكبر الأثر في طريقته تعامله مع الأمور من حوله في المستقبل.