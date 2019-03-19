الأطفال غير الملقّحين ممنوعون من دخول المدارس الإيطالية

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

دخل قانون جديد حيز التنفيذ في إيطاليا خلال الأسبوع الجاري، يلزم الآباء بمنح أطفالهم مجموعة من اللقاحات، تشمل لقاحات الحصبة وشلل الأطفال وجدري الماء والنكاف. وذكرت محطة «بي بي سي» أن الحكومة منحت الآباء مهلة انتهت يوم 10 مارس الجاري كي يمنحوا أطفالهم اللقاحات، وستعيد المدارس الأطفال إلى منازلهم إن لم يقدم الآباء إثباتاً على ذلك.

ولن يقبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام في رياض الأطفال إن لم يقدم آباؤهم إثباتاً على حصولهم على اللقاحات. وستفرض الحكومة عليهم غرامة قدرها 560 دولاراً إن أرسلوا أطفالهم غير الحاصلين على اللقاحات إلى المدارس.

وأثار هذا الموضوع الكثير من الجدل في إيطاليا، إذ عبر المقيمون فيها عن استيائهم لأشهر طويلة من القانون الجديد ضمن حملة عالمية ضد اللقاحات، على الرغم من أنها إحدى أفضل وسائل مكافحة الأمراض في التاريخ البشري. ووصفت منظمة الصحة العالمية في شهر يناير الماضي حركة رفض اللقاحات بأنها إحدى أكبر المخاطر التي تواجه الصحة العالمية.

أُجبِرَ نحو 1000 طفل إيطالي يعانون ضعفاً في جهاز المناعة على البقاء في منازلهم، لأن المدارس لم تكن متأكدة من حصول أقرانهم في الفصول الدراسية على اللقاحات.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن سحب «يوتيوب» الإعلانات من مقاطع الفيديو والقنوات المضادة للقاحات خلال الشهر الماضي. وتشير الأبحاث إلى أن معدلات الحصول على لقاح الحصبة في إيطاليا انخفضت من 95%، وهي النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، إلى نحو 80% خلال العامين الماضيين. وعندما ترتفع معدلات الحصول على اللقاحات عن 95% تتعزز المناعة الجماعية، وتقل فرص انتشار الأمراض، ما يحمي الأطفال الذين لا يحصلون على اللقاحات لأسباب طبية.