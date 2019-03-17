مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ينطلق من «الكرنك»

المصدر: القاهرة - رويترز

من بين أعمدة معبد الكرنك الضخمة، ووسط الآثار المصرية القديمة، أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية دورته الثامنة، أول من أمس، في جنوب مصر، بحفل حضره عدد من نجوم وصناع السينما في القارة السمراء.

يرفع المهرجان هذا العام شعار «السينما حيوات أخرى»، ويعرض أكثر من 100 فيلم من 47 دولة، ضمن خمس مسابقات وبرامج موازية أخرى.

واختيرت السينما التونسية ضيف شرف المهرجان، الذي يعرض بهذه المناسبة ثمانية أفلام تونسية حديثة، إضافة إلى إصدار كتاب بعنوان «السينما التونسية الجديدة» من تأليف طارق بن شعبان.

وينظم المهرجان ورشة دولية لتطوير الأفلام الوثائقية، تقدمها المخرجة والمنتجة المصرية - الفرنسية جيهان الطاهري، كما يقدم 11 ورشة محلية في مختلف فنون السينما. وكرّم المهرجان في الافتتاح المنتجة التونسية، درة بوشوشة، والممثلة المصرية لبلبة.

وقالت لبلبة (73 عاماً) عقب تسلمها التكريم: «سعيدة وفخورة بهذا التكريم، لأنه يأتي من بلدي.. مصر».