ميغان «الأيقونة».. ما ترتديه يتحوّل إلى ذهب

المصدر: لندن - رويترز

منذ أن جذبت الاهتمام العالمي بصفتها صديقة الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، في عام 2016، أصبحت أزياء ميغان ماركل محل تدقيق وتقليد، وكثيراً ما تعرض مواقع إلكترونية أزياء مماثلة للبيع. فستراتها وسراويلها الجينز وأساورها وحقائبها، كلها قد تخلب الألباب على الفور، وتدفع مبيعات مصممي الأزياء إلى الارتفاع.

وانتشرت مدونات للموضة وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معنية فقط بطريقة الممثلة الأميركية السابقة في الملبس، مثلما حدث مع كيت زوجة الأمير وليام شقيق هاري الأكبر.

وقالت مديرة التحرير المشاركة في مدونة «ميغانز ميرور» للموضة، كريستين روس، إن «تأثير ميغان هو ظاهرة اقتصادية مماثلة لتأثير كيت، ما ترتديه يتحول إلى ذهب».بينما أكدت محررة النسخة الرقمية من مجلة «ماري كلير»، هولي رينز، أن «ميغان حريصة على دعم العلامات التجارية التي تحافظ على البيئة.. الناس الآن ينظرون إليها على أنها أيقونة للموضة».