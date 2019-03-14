صابر الرباعي ضيف «الزمن الجميل» غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستضيف برنامج المسابقات الطربي «الزمن الجميل»، الذي يبث على قناة أبوظبي، خلال الحلقة الثانية من العروض المباشرة غداً، المطرب التونسي صابر الرباعي، الذي سيقدم مجموعة من أشهر أغانيه.

وستتواصل المنافسة بين المشتركين في البرنامج، ومن المقرر أن يقدموا أغاني للراحلين محمد عبدالوهاب ووردة الجزائرية.

وكانت لجنة التحكيم قد منحت، في الحلقة الأولى من مرحلة العروض المباشرة، فرصة أخرى للمشاركين بعد أن أعلنت عن عدم إقصاء أي منهم، ليتسنى لهم تقديم أفضل أداء لديهم، وستكون كلمة الفصل في تأهلهم مرتبطة بالجمهور بناء على نتائج التصويت.

وحظي المتأهلون بفرصة الحصول على التدريب على أيدي مجموعة من الموسيقيين والخبراء، ما انعكس على نتائجهم في أولى حلقات العروض المباشرة، إذ قدم المشاركون أداءً متميزاً أطرب لجنة التحكيم والحضور، فضلاً عن المشاهدين الذين أبدوا إعجابهم بأداء المشاركين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان المشتركون الـ10 المتأهلون قد تجاوزوا أربع مراحل تجارب أداء، للوصول إلى العروض المباشرة، التي تضعهم على بعد أسابيع قليلة من تحقيق حلمهم في الفوز باللقب.

ودعت «أبوظبي للإعلام» الجمهور لحضور الحلقة الثانية من مرحلة العروض المباشرة على مسرح أبوظبي الوطني، وبحضور لجنة التحكيم التي تتألف من مروان خوري وأنغام وأسماء لمنور.

ويركز برنامج «الزمن الجميل» على المواهب الطربية، القادرة على تقديم أداء غنائي يحاكي ما قدمه النجوم القدامى، ليأخذوا الجمهور في رحلة إلى الزمن الجميل.

10

متأهلين في

البرنامج، تجاوزوا 4

مراحل تجارب أداء،

للوصول إلى

العروض المباشرة.