«للنساء فقط».. رحلة سير في الفضاء

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، أول من أمس، أنها حددت أواخر الشهر الجاري موعداً لأول عملية سير في الفضاء تقوم بها النساء فقط.

وقالت المتحدثة باسم وكالة «ناسا»، كاثرين هامبيلتون، إن رائدتَي الفضاء التابعتين لـ«ناسا»، آن ماكلاين وكريستين كوتش، ستقومان بحدث تاريخي بالسير في الفضاء يوم 29 مارس الجاري، خارج وكالة الفضاء الدولية.

وسبق أن قامت النساء برحلات سير في الفضاء مرات عدة من قبل، لكن الرحلة المقررة أواخر الشهر الجاري، ستكون أول رحلة من هذا النوع تقوم بها رائدتا فضاء.

وستتلقى ماكلين وكوتش المساعدة من الأرض من امرأة ثالثة، وهي كريستين فاتشول، التي غردت، أول مارس الجاري، أنها ستكون على وحدة التحكم بمركز فضاء جونسون، التابع لـ«ناسا» في هيوستن بتكساس.

وذكرت هامبيلتون أن «ناسا» ستعقد مؤتمراً صحافياً قبل موعد عملية السير في الفضاء، لوصف الإجراءات التي ستقوم بها الرائدتان، مضيفة أن المهام الموكلة إلى كل من ماكلاين وكوتش قد تتغير.