أدخل القرية العالمية بـ"سندويشة فلافل"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم،عن إطلاق حملتها الترويجية تحت شعار "كلام الفلافل" في مطاعم عربية رئيسية عبر مدينة دبي والتي تحوّل هذه الوجبة العربية الشهية والبسيطة الى منتج رقمي مبتكر يحتوي على تذكرة دخول إلى القرية العالمية.

وتتضمن قائمة المطاعم الرئيسية في دبي كل من "شارع منقوشة" و"جدودنا" و"أوبريشن فلافل"، التي ستقدّم لعملائها سندويشات الفلافل في أغلفة مصمّمة خصيصاً بإصدار محدود لا تمثل فقط ثقافات خمس دول عربية، بل تتضمن أيضا رمزاً شريطيا "باركود" مدمجاً في التصاميم، ليتحوّل معها كل غلاف إلى تذكرة دخول مجانية إلى القرية العالمية.

وبهذه الأغلفة المصممة بشكل فريد، تقدّم القرية العالمية تحية خاصة للأفراد الذين يستمتعون بتناول سندويشات الفلافل على الطريقة السورية والمصرية واللبنانية والفلسطينية والأردنية بكونهم أشهر البلد العربية بتقديم وجبة الفلافل. وتمثّل هذه التصاميم جوهر هذه البلدان وشعوبها بطريقة عصرية ومبتكرة تحول الوجبة الخفيفة إلى عمل فني مميز. وتحمل أغلفة سندويشات الفلافل رسومات لخمسة فنانين مشهورين من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال مدير تجربة الضيوف في القرية العالمية مهند إسحاق، : "حملة "كلام الفلافل" هي إحدى أبرز المبادرات المبتكرة التي أطلقناها بهدف التفاعل مع المجتمع في الإمارات. ومن خلال هذا العرض، نحتفي بالثقافات العديدة في العالم العربي ونرتكز على كون هذه الوجبة الخفيفة واحدة من الوجبات الأكثر شهرة لدى مختلف الضيوف والجنسيات في الإمارات لنقوم من خلالها بالتفاعل مع الضيوف حتى خارج الحدود الجغرافية للقرية العالمية وتقديم فرصة فريدة لهم لزيارتنا بحيث تضم هذه الأغلفة تذكرة دخول مجانية لحامليها.