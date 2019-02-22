مركبة فضاء يابانية تقترب من كويكب يبعد 300 مليون كيلومتر عن الأرض

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

ذكرت وكالة الفضاء اليابانية أن مركبة فضاء يابانية غير مأهولة، اقتربت أمس الخميس، من كويكب يقع على بعد 300 مليون كيلومتر من كوكب الأرض.

وبدأ المستكشف «هايابوسا 2» الهبوط، من ارتفاع 20 كيلومتراً، حيث من المقرر أن يهبط اليوم الجمعة على الكويكب «ريوجو»، الذي يبلغ قطره 900 متر، بحسب ما ذكرته وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا).

وقالت وكالة الفضاء اليابانية إن العملية بدأت بعد خمس ساعات من الموعد الذي كان محدداً لها.

وكتبت وكالة «جاكسا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في الوقت الذي تأخر فيه بدء الهبوط لنحو خمس ساعات، ستزداد السرعة إلى خمسة كيلومترات ارتفاعاً بصورة طفيفة، بحيث لا يكون هناك أي تغيير في الوقت المحدد للهبوط».

وغادرت مركبة الفضاء «هايابوسا 2» من مركز تانيغاشيما للفضاء بجنوب اليابان، في ديسمبر من عام 2014، ووصلت بالقرب من الكويكب في يونيو الماضي. وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يعود المستكشف في نهاية عام 2020، مع عينات من هناك.

وكان من المقرر أن يهبط المستكشف على الكويكب في أكتوبر الماضي، لكن الوكالة أرجأت الموعد لأن السطح كان يتسم بطبيعة صخرية أكثر مما كان متوقعاً.