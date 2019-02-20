مواهب ناشئة تكتشف أسرار العدسات بين الفراشات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بهدف إبراز مواهب الأطفال والناشئة في عالم التصوير، وإطلاعهم على أسرار صناعة اللقطة ونتاج العدسات المبدعة، نظمت مؤسسة «فن»، المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات، ورشاً فنية تحت عنوان أساسيات التصوير الفوتوغرافي، استهدفت الأطفال من عُمر 10 إلى 14 عاماً.

ونظمت الورش، أخيراً، في كل من جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، وفندق البيت، وجزيرة النور في الشارقة.

وتضمنت الورش - التي أقيمت بالتعاون مع «كابجر»، المؤسسة الإماراتية المتخصصة في فن التصوير، التي تتخذ من دبي مقراً لها - تدريب المشاركين على مبادئ التصوير، وإطلاعهم على التقنيات الحديثة في الكاميرات، إذ اشتملت على دورات في التصوير الفوتوغرافي بجميع أنواعه، بالإضافة إلى رحلات تصوير قدمتها شركة «كابجر» لهواة التصوير، إذ وثّق المبدعون الصغار بكاميراتهم فراشات جزيرة النور، والعديد من المعالم الأخرى.

وقدمت الورش المدربة، عائشة النعيمي، التي أطلعت المشاركين على أنواع الكاميرات والعدسات والاختلافات بينها، وأوضحت للمشاركين بعض المفاهيم الأساسية المستخدمة في عالم التصوير، مثل مثلث التعريض، والتركيز، وقواعد تكوين الصورة، وغيرها.

واشتملت الورش على عرض لصور متنوعة التقطت بتقنيات مختلفة، لتسليط الضوء على أهمية دراسة واختيار مكان التصوير، للحصول على صورة ذات جودة عالية ومتكاملة بجميع المقاييس الفنية اللازمة.

وبينما قدمت الورشة الأولى مدخلاً إلى عالم التصوير، وعرّفت المشاركين بأنواع الكاميرات وأنماطها، والطريقة الصحيحة لحمل الكاميرا، تناولت الورشة الثانية مجموعة من المفاهيم والأساسيات الخاصة بالتصوير، إذ تعرّف المشاركون إلى قاعدة مثلث التعريض، وطرق قياس الضوء، وخصائص الصورة، فيما تميزت الورشة الثالثة بالتطبيق العملي.

يشار إلى أن مؤسسة «فن» تهدف إلى تنشئة وإعداد جيل واعد من الفنانين والسينمائيين المبدعين، والترويج للأعمال الفنية والأفلام الجديدة التي ينتجها الأطفال والناشئة في دولة الإمارات، وعرضها في المهرجانات السينمائية، والمؤتمرات الدولية في جميع أنحاء العالم، كما تهدف إلى دعم المواهب وتشجيعها من خلال المهرجانات والمؤتمرات وورش العمل، على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى توفير شبكة مترابطة من الشباب الموهوبين والواعدين، وتمكينهم من تبادل التجارب والخبرات على نطاق عالمي.

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ورش عمل، أتاحت للمشاركين الصغار مفاهيم وتقنيات عالم التصوير.