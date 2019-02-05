جهاز يحول طاقة «واي فاي» إلى كهرباء

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

تعد تقنية «واي فاي» بديلاً واعداً للبطاريات بالنسبة للباحثين عن طرائق لشحن الأجهزة الصغيرة القابلة للارتداء أو الأجهزة الطبية، وذلك بفضل جهاز جديد يلتقط إشارات «واي فاي»، ويحولها إلى تيار كهربائي يمكن استخدامه لتشغيل تلك الأجهزة.

واعتمد الباحثون في معهد ماساتشوستس للتقنية في تطوير الجهاز على تقنية ريكتانيس المطورة قبل أعوام، لكن هذه هي المرة الأولى ــ وفقًا للبحث الذي نشره الباحثون في مجلة نيتشر ــ التي تستخدم فيها هذه التقنية لتوليد الطاقة الكهربائية، وكشف الباحثون أن الجهاز يمتاز بفعالية عالية وكلفة اقتصادية، وهو قادر على التقاط إشارات الـ«واي فاي» عالية التردد وتحويلها إلى طاقة كهربائية تكفي لتشغيل أجهزة مثل الثنائيات الباعثة للضوء «إل إي دي» ودارات أجهزة صغيرة. ويرى مطورو الجهاز أن فكرتهم الجديدة ستحدث تغييراً حقيقياً، إذ قال توماس بالاسيوس المهندس في معهد ماساتشوستس للتقنية وأحد مطوري الجهاز الجديد في بيان صحافي «يمكن تطوير أنظمة إلكترونية قادرة على توزيع الإشارات الكهرومغناطيسية لتغطية الطرق السريعة أو الجسور أو المكاتب، وتشغيل أجهزة إلكترونية صغيرة اعتماداً على إشارات (واي فاي)».