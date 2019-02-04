روّاد الفضاء الصغار يستكشفون روعة المجرة في دبي مول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت كيدزانيا، مدينة الألعاب التفاعلية التي تديرها «إعمار للترفيه» في دبي مول، مركز كيدزانيا للفضاء في تجربة مبتكرة لتعريف الأطفال أكثر إلى علوم الفضاء، وتشجيعهم على استكشاف الكواكب والنجوم بأسلوب تعليمي.

وتحاكي الوجهة الجديدة في تصميمها مراكز الفضاء الحقيقية، وهي مدعومة بأنشطة تأخذ رواد الفضاء الصغار في رحلة لاستكشاف الفضاء. ويضم مركز الفضاء الجديد أربعة أقسام، من بينها مركبة فضائية تصحب الأطفال في رحلة إلى الفضاء لاستكشاف روعة المجرة، عبر تقنية الواقع الافتراضي. وبعد التحام المركبة بمحطة الفضاء الدولية، يقوم روّاد الفضاء الصغار بمحاكاة افتراضية لعملية السير في الفضاء من خلال الانزلاق على الحبل، كما يستطيعون خوض التجربة باستخدام الواقع الافتراضي. وفي محطة الفضاء يعمل الأطفال ضمن فرق لإنشاء عربة فضائية، وتجربتها في منطقة اللعب.