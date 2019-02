توم أوديل يستعد لإحياء حفل في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «ذا روتوندا» في «سيزر بالاس بلو واترز دبي» عن استعداداتها لاستضافة المغنّي وكاتب الأغاني البريطاني، توم أوديل، الحائز جائزة «إيفور نوفيلو»، ضمن إطار جولته العالمية «جوبيلي رود تور»، ليحيي حفله الموسيقي الأول على الإطلاق في الإمارات العربية المتحدة. وسيعرض النجم البريطاني الشهير أسلوبه الفني الفريد الحافل بأنغام البيانو أمام الجمهور يوم 12 مارس المقبل. وحقق المغني وعازف البيانو المتميز العديد من الإنجازات المذهلة خلال مسيرته الفنية، فقد سجل مبيع أكثر من 1.8 مليون نسخة من ألبوماته، ونحو 10 ملايين نسخة من الأغاني المنفردة، إضافة إلى حصوله على مجموعة كبيرة من الجوائز المرموقة، وذلك منذ أن أطلق ألبومه الأول Long Way Down في عام 2013. كما لاقت أغنيته Another Love نجاحاً كبيراً، وأكسبته شهرة عالمية كبيرة، فيما حصد الفيديو الخاص بالأغنية عدداً كبيراً من المشاهدات على موقع «يوتيوب» بلغ حتى الآن 190 مليون مشاهدة. هذا ونال أوديل استحسان النقاد عن نسخته الخاصة لأغنية فرقة «ذا بيتلز» التي تحمل عنوان Real Love، التي ظهرت في الحملة الإعلانية التلفزيونية الخاصة بعلامة «جون لويس» في موسم الميلاد عام 2014 بالمملكة المتحدة. وقد وُصف ألبوم توم أوديل الأخير «جوبيلي رود»، الذي أصدره العام الماضي، على أنه أكثر أعماله صدقاً وخصوصية حتى الآن. واستلهم الفنان الشاب ألبومه من قصص وتجارب واقعية خاضها خلال فترة سكنه في منزل في شرق لندن آنذاك، ومن خلال وصفه الحي بطريقة يحافظ بها على خصوصية جيرانه السابقين، ينغمس المستمعون في الأعمال الدرامية الواقعية المؤثرة التي يرسمها أوديل عبر موسيقاه المميّزة.

أغنية Another Love لتوم أوديل لاقت نجاحاً كبيراً، وأكسبته شهرة عالمية، وحصد فيديو الأغنية على «يوتيوب» 190 مليون مُشاهَدة.