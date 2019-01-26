برلين: 8 مارس عطلة رسمية احتفالاً بيوم المرأة

المصدر: برلين - د.ب.أ

اعتبرت ولاية برلين الألمانية يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس لهذا العام يوم عطلة رسمية. وأقر مجلس النواب في برلين ذلك، أول من أمس، بأغلبية أصواته تعديلاً قانونياً ينص على أن تكون الذكرى الـ75 للتحرر من النازية في الثامن من مايو 2020 يوم احتفال رسمي وعطلة من العمل بالعاصمة ولمرة واحدة.

تعتبر ولاية برلين أقل الولايات الألمانية حصولاً على أيام عطلة من العمل بمعدل تسعة أيام فقط خلال العام، ولا يشبهها في ذلك ولاية أخرى من ولايات ألمانيا.

وقالت مسؤولة المساواة بكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، ديريا كاجلار، إن القرار هو «إشارة قوية الى أننا سنواصل السير على منهج المساواة بين الرجل والمرأة قُدماً».

من جانبهم، عبر نواب اليسار بالموافقة بصورة مشابهة على القرار، بينما انتقد نواب الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر (حزب الليبراليين) وحزب البديل الألماني هذا القرار.

ودار نقاش طويل عن التاريخ الصحيح لموعد الاحتفال، كما طرحت مقترحات عدة أخرى.

وانتقدت غرفة الصناعة والتجارة في برلين القرار قائلة إن يوم العطلة الجديد سيكبد اقتصاد الولاية نقصاً من ناتجها الإجمالي.