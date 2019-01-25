«تشكيل» يستهل موسم 2019 بـ «تمرّد منضبط»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح مركز «تشكيل» موسمه الفني للعام الجاري بمعرض فني شامل للخطاط العراقي وسام شوكت. ويمثل المعرض الذي يقام بعنوان «التمرّد المنضبط: الخروج عن المألوف في أشكال الحروف»، المعرض المنفرد الثاني الذي يقيمه الخطاط وسام شوكت في «تشكيل».

وأوضحت نائب مدير المركز، ليسا باليتشغار، أن الممارسات الفنية الفريدة والمهارات الحرفية الرفيعة للفنان والخطّاط العراقي المقيم في دبي والحائز جوائز عدة «خير شهادة على الإبداعات التي يتم رفدها في مجالَي الخط والطباعة العربية في القرن الـ21، فمن ناحية، يمكن اعتبارها متمرّدة وجريئة بخروجها عن أنماطها التقليدية، كما يمكن من الناحية الأخرى، الشعور بأنها طبيعية تماماً من فنان استطاع أن يوطّد علاقة طويلة الأمد مع الحروف نفسها».

يعود انضمام وسام شوكت إلى مركز «تشكيل»الى عام 2009، أي بعد عام من افتتاح المركز الذي يشكّل حاضنةً لتطوّر الفن المعاصر والممارسة التصميمية المتأصلَين في الإمارات. وأقام الخطاط العراقي، منذ ذلك الحين، العديد من ورش العمل في الخط العربي، في مساعٍ أسهمت في إلهام أجيال جديدة من الممارسين. كما شارك شوكت في المعرض الجماعي «حروف النور» في عام 2011، فيما أقام أول معرض منفرد له في تشكيل عام 2015، وكان بعنوان «مونومنتال 11/‏‏11». يذكر أن شوكت مولود في مدينة البصرة العراقية في عام 1974.

وقال وسام شوكت: «لكل حرف عربي يُرسَمُ بفن الخط جمالٌ ديناميكي داخلي، عند النظر إليه، يمنحك شعوراً بأنه ينبض ويتحرك، وتأسرني أشكال حروف الأبجدية العربية المتعددة الجوانب». ويضيف: «تأخذ أعمالي الخط العربي إلى مستويات واتجاهات جديدة، فتحرّر الخط العربي من سياقه النصّي كمجرّد حرف ليتحول إلى شكل بصري، يجعل عملي الفني قائماً لخدمة الشكل والإيقاع الفني».