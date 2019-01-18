ورق جدران 2019.. لمسة جريئة في الغرفة

المصدر: كولن - د.ب.أ

يعد ورق الجدران أحد عناصر الديكور البارزة؛ حيث إنه يساعد على رسم ملامح الغرفة وإضفاء طابع مميز عليها.

وقال كارستن برانت، المدير التنفيذي لمعهد ورق الجدران الألماني، إن ورق الحائط يطل في 2019 بباقة واسعة من الألوان والنقوش وأفكار التصميم، ليرضي كل الأذواق، وليطلق العنان لأفكار مهندسي الديكور، وهو ما ظهر جلياً خلال فعاليات معرض الأثاث IMM Cologne الدولي بمدينة كولن الألمانية.

ألوان زاهية

برانت أوضح أن ورق الحائط يطل بألوان زاهية كدرجات الأصفر والبرتقالي والأحمر ليشيع أجواء البهجة والنشاط في أرجاء الغرفة، في حين تشيع درجات الأزرق والأخضر أجواء الراحة والهدوء. ويتلألأ ورق الحائط هذا العام أيضاً بالألوان الميتالك البراقة، لاسيما الذهبي، الذي يضفي على الغرفة لمسة فخامة وأبهة. وبالنسبة للنقوش، فإن ورق الحائط يزدان بنقوش الزهور والنباتات، كنقوش الخيزران بدرجات الرمادي والبيج الهادئة. ويطل ورق الحائط بمظهر الأحجار أو لحاء الأشجار، بالإضافة إلى المظهر المجسم أو المجدول.

تنوع غير مسبوق

من جانبها، قالت خبيرة الأثاث والديكور الألمانية أورسولا جايسمان إن أفكار تصميم ورق الحائط تمتاز هذا العام بتنوع غير مسبوق؛ حيث يمكن استخدام ورق الحائط كوسيلة للربط بين النطاقات أو فصلها عن بعضها بعضاً أو إبرازها، خصوصاً مع المساحات الكبيرة أو مفاهيم السكن المفتوحة.

وأوضحت جايسمان أنه ليس بالضرورة تصميم الغرفة بشكل موحد؛ حيث يمكن مثلاً المزج بين تصاميم مختلفة من ورق الحائط، كالمزج بين الورق المزدان بالنقوش والورق أحادي اللون.

ومن أفكار التصميم الأخرى تزيين جدار واحد فقط بورق الحائط أو حتى تكسية نصفه أو تقسيمه باستخدام تصميمين مختلفين من الورق.