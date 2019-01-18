علماء يكشفون حمية غذائية مثالية لكوكب الأرض

المصدر: لندن - د.ب.أ

كشف علماء عما يقولون إنه نظام حمية غذائية مثالية لصحة كوكب الأرض وسكانه، يشمل مضاعفة استهلاك المكسرات والفواكه والخضراوات والبقوليات، وخفض استهلاك اللحوم والسكر إلى النصف.

وقال الباحثون: «إن العالم إذا اتبع نظام (الصحة الكوكبية) الغذائي، فإن ذلك قد ينقذ أكثر من 11 مليون شخص من الموت المبكر كل عام، إضافة إلى أنه سيسهم في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وسيحمي مزيداً من الأراضي والمياه والتنوّع البيولوجي».

وقال الأستاذ في جامعة لندن البريطانية، تيم لانج، الذي شارك في الإشراف على البحث: «الطعام الذي نتناوله والكيفية التي ننتجه بها تحددان صحة الناس والكوكب، ونحن حالياً نتعامل مع ذلك بشكل خاطئ على نحو خطير».

وأضاف أن «إطعام عدد سكان متزايد يقدر بنحو 10 مليارات شخص بحلول عام 2015، وفقاً لنظام حمية صحي ومستدام، سيكون مستحيلاً من دون تغيير العادات الغذائية، وتحسين إنتاج الغذاء وتقليل إهداره». وقال لانج: «نحتاج إلى إصلاح كبير، وتغيير النظام الغذائي العالمي على نطاق غير مسبوق».

ويرتبط العديد من الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة بالأنظمة الغذائية السيئة، من بينها السمنة والسكري وسوء التغذية،وأنواع عدة من السرطان.

وقال الباحثون: «إن الأنظمة الغذائية غير الصحية تتسبب حالياً في عدد وفيات وحالات مرضية في جميع أنحاء العالم، بقدر أكبر مما تسببه عوامل مجتمعة عدة، وهي الممارسة غير الآمنة للجنس، وتعاطي الكحول والمخدرات والتبغ».

والنظام الغذائي الكوكبي المقترح هو نتاج مشروع استغرق ثلاث سنوات بتكليف من دورية «لانسيت» الصحية، وشارك فيه 37 متخصصاً من 16 دولة.

ووفقاً لهذا النظام، فإنه ينبغي خفض متوسط الاستهلاك العالمي لأطعمة، مثل اللحوم الحمراء والسكر بنسبة 50%، في حين ينبغي مضاعفة استهلاك المكسرات والفواكه والخضراوات والبقوليات.

وبالنسبة للأقاليم الجغرافية كل على حدة، فإن هذا النظام يعني تغييرات أشد تأثيراً. فسكان أميركا الشمالية، على سبيل المثال، يأكلون ما يزيد 6.5 مرات على الكمية الموصى بها من اللحوم الحمراء، في حين أن سكان جنوب آسيا يتناولون فقط نصف الكمية التي يقترحها النظام الغذائي الكوكبي.

وستحتاج تلبية الأهداف التي يقترحها النظام للمزروعات النشوية، مثل البطاطا والكسافا، إلى تغييرات كبيرة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يزيد ما يأكله الناس في المتوسط 7.5 مرات على الكمية المقترحة.

وسلم الباحثون، الذين عرضوا النظام الغذائي في لقاء إعلامي، أول من أمس، بأن الأمل في حمل الجميع في العالم على تبني هذا النظام الغذائي، يمثل مبالغة في الطموح لأسباب ليس أقلها التفاوت العالمي الواسع في توزيع الغذاء.

وقال وولتر ويليت، من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة: «أكثر من 800 مليون شخص لا يتناولون غذاءً كافياً، في حين يستهلك كثيرون نظاماً غذائياً غير صحي يسهم في الوفاة المبكرة والمرض». وأضاف: «إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك، فمن الأفضل أن نحاول الاقتراب منه قدر الإمكان».