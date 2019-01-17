بالفيديو.. طفل رضيع يسقط في الشارع وسط السيارات!

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيديو مرعب لسقوط طفل من سيارة متحركة وسط الشارع، وهو مربوط بكرسي مخصّص للأطفال.

وأظهرت لقطات لكاميرا مثبتة داخل سيارة، سائقا فوجئ برؤية الطفل يسقط أمامه من سيارة متحركة في شارع مزدحم بالمركبات، بولاية مينيسوتا الأميركية.

وتوقف السائق على الفور وحاول لفت انتباه سيارة الطفل دون جدوى، وأشار للسيارات بالحذر، قبل أن يذهب للطفل عديم الحيلة، المثبت داخل كرسي السيارة وسط الشارع.

وقالت السلطات الأميركية إن الطفل يبلغ من العمر عامين، وإنه لم يتعرض لأي أذى خلال الحادث لحسن الحظ.

وأضافت أن الطفل كان مربوطا بشكل صحيح للمقعد المخصص للأطفال، لكن المقعد لم يكن مثبتا جيدا في السيارة، مما أدى لسقوطه عند انحراف السيارة، التي يبدو أن بابها قد فتح دون أن ينتبه قائدها.