موسيقيون يعزفون على آلات من الجليد

المصدر: برلين - د.ب.أ

إذا كنت تعتزم قضاء العطلة الشتوية في أو حول وادي «سول» بمنطقة الألب الإيطالية، فمن الجدير ألا يفوتك هذا الحدث، وهو تحويل كوخ إسكيمو كبير مقام على نهر «بريزينا» الجليدي إلى قاعة موسيقى، من أجل مهرجان موسيقى الجليد، وخلاله سيقوم الموسيقيون بالعزف على آلات مصنوعة من الجليد.

ويقع كوخ الإسكيمو على ارتفاع 2600 متر فوق مستوى البحر، ويمكنه أن يستضيف ما يصل إلى 200 ضيف. وستقام الحفلات الموسيقية من يناير حتى مارس، وسيضم كل أنواع الموسيقى، بما في ذلك الروك والبوب والجاز.

كما أن الضيوف مدعوون لزيارة «معمل الجليد» قبل الحفلات الموسيقية، حيث بإمكانهم رؤية كيف تم صنع الآلات الجليدية، وهي من ابتكار الفنان الأميركي تيم لينهارت.

وإذا كنت هناك في 30 مارس، فيمكنك قضاء وقت خاص، حيث إن مهرجان موسيقى الجليد سينهي أعماله بـ«حفل موسيقي جليدي» خاص. وستقام كل الحفلات الموسيقية الأخرى في أيام الخميس والسبت.