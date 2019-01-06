603 أطفال يعانقون أمنياتهم في 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجحت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية في تنفيذ استراتيجيتها خلال «عام زايد 2018»، والتفوّق في تجاوز الرقم 100 المخصص لتحقيق الأمنيات في كل دولة احتفاءً بمئوية الشيخ زايد، طيب الله ثراه، إذ تمكّنت من تحقيق أمنيات 603 أمنية للأطفال الذين يعانون ظروفاً صحية تهدد حياتهم داخل الدولة وخارجها، و3411 أمنية منذ تأسيس فرع المؤسسة في الإمارات عام 2003.

وقالت حرم سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «لقد كان (عام زايد) استثنائياً، تجلّت خلاله الكثير من المبادرات الخيرية الكريمة التي لا تنتهي على أرض الخير والعطاء، ونتطلع خلال (عام التسامح) إلى مزيد من المبادرات الإنسانية النبيلة، وترجمة فعلية لثقافة الخير والعطاء التي تقوم عليها رؤية الحكومة الرشيدة».

وأعربت عن اعتزازها بتفوّق المؤسسة في تحقيق استراتيجيتها، وتمكّنها من نشر السعادة في قلوب الأطفال المرضى وعائلاتهم، مؤكدة أن الفضل في كل إنجازات المؤسسة يُعزى إلى القيم الإنسانية الخيّرة وحب العطاء الذي ينتشر بين أفراد المجتمع في دولة الإمارات، ودعم أهل الخير.

وأوضحت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، أن المؤسسة تمكّنت وبامتياز من تنفيذ استراتيجتها خلال «عام زايد 2018»، وتحقيق أمنيات المزيد من الأطفال المصابين بأمراض خطرة، إذ وصل مجموع الأمنيات التي تحققت إلى 603 أمنيات، لأطفال من 28 جنسية، وبزيادة وصلت إلى 14%، مقارنة بعام 2017.

وأضافت: «قامت المؤسسة بتحقيق 322 أمنية داخل دولة الإمارات، 132 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، و149 أمنية في اليمن الشقيق، مع الارتقاء بمستوى الأمنيات التي شملت أحدث الأجهزة الإلكترونية المتطوّرة، والسفر خارج الدولة لأداء العمرة أو زيارة مكان معيّن، إضافة إلى تحقيق أمنيات بعض الأطفال المرضى من الأردن بزيارة الدولة والتعرّف إلى أشهر معالمها السياحية البارزة».

أرض العطاء.. الإمارات

أكدت حرم سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «لقد كان (عام زايد) استثنائياً في مجال العطاء والخير الذي لم ولن ينتهي على أرض زايد الخير، وترجمة فعلية للثقافة الإنسانية النبيلة التي قامت عليها رؤية الحكومة الرشيدة. وخلال (عام التسامح 2019)، نُخطّط لإطلاق العديد من المبادرات والفعاليات التي تكرّم الإرث الطيّب لأبونا الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وتدعم وتعزّز جهود القيادة الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارات الرائدة منصّة إقليمية وعالمية للتسامح والخير والعطاء دون مقابل».

14 %

زيادة في تحقيق الأمنيات، خلال العام الماضي، عن 2017.

3411

أمنية حققتها «أمنية» منذ تأسيس فرعها في الإمارات عام 2003.