بطولة فزاع للصيد بالصقور تنطلق غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق غداً بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح)، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في المنطقة المخصصة للبطولات بالروية – دبي، والتي تعد أولى بطولات الصيد بالصقور في العام الجديد 2019.

وستقام أشواط البطولة يومياً لفترة أسبوعين متتاليين، حتى مسك الختام في المسابقة الأخيرة مع نهائيات الطيارة اللاسلكية التي ستقام بتاريخ 16 يناير، فيما ستبدأ البطولة الثانية للصيد بالصقور «فخر الأجيال» في الأول من فبراير المقبل، وتستمر حتى الـ16 من الشهر نفسه.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة فزاع للصيد بالصقور أعلنت إغلاق باب التسجيل للبطولة، أمس الإثنين، وبالتوازي واصل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تحضيراته المكثفة لتدشين البطولة.

وشهد موقع التسجيل العديد من طلبات المشاركة، قبل إغلاق باب التسجيل، الأمر الذي يؤكد أن البطولة ستشهد مشاركة غير مسبوقة، وهو ما يشير إلى أنها ستكون على موعد مع منافسات مثيرة للغاية كعهدها دائماً، لاسيما أنها تشهد تطوراً مستمراً من عام إلى آخر بشهادة المتابعين والصقارين الذين يحرصون سنوياً على المشاركة فيها. وتشهد بطولة هذا العام، حدثاً جديداً، حيث قررت إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إضافة شوط سادس لمسابقات العامة، وهو شوط الجرناس – نقدي (للعامة) الذي يعد واحداً من أقوى الأشوط التي تمت إضافتها هذا الموسم.

وأعرب الصقارون عن سعادتهم البالغة بإضافة هذا الشوط، وتوجهوا بالشكر للقائمين على البطولة بإقامة هذه المسابقات القوية التي تتطلب تعلم مهارات خاصة، مؤكدين أنها مبادرة رائعة وليست المرة الأولى التي تشهد بطولات الصيد بالصقور إضافات وتغييرات إيجابية.

البطولة ستشهد هذا العام إضافة شوط الجرناس - نقدي (للعامة).