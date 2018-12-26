تشويق «نادي الرجال السري».. غادة بـ «ماسك» وكريم «طيار»

المصدر: نجلاء أبوالنجا - القاهرة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «نادي الرجال السري»، الذي يشارك في بطولته الفنانون كريم عبدالعزيز وغادة عادل وبيومي فؤاد ونسرين طافش، مجموعة من الملصقات التشويقية للفيلم. وتصدّر كريم عبدالعزيز «البوستر» الأول، وظهر بشخصية «طيار» وبعدها بساعات طرحت الشركة المنتجة ملصقات منفردة لبقية أبطال العمل، وأولهم النجمة غادة عادل، التي ظهرت بصورة وهي تصرخ وتضع «ماسكاً» على وجهها. بينما طرح ملصقان آخران أحدهما لبيومي فؤاد والثاني للفنانة السورية نسرين طافش، وأخيراً طرح «البرومو» التشويقي الأول للفيلم، الذي طغى عليه الطابع الكوميدي.

يشار إلى أن «نادي الرجال السري» من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ونسرين طافش وبيومي فؤاد ودينا فؤاد وأحمد فتحي وشيرين رضا.

وبهذا الفيلم يعود النجم كريم عبدالعزيز بعد غياب أربع سنوات عن السينما، منذ آخر أعماله «الفيل الازرق»، الذي بدأ تصوير الجزء الثاني منه منذ يومين مع هند صبري ونيللي كريم وخالد الصاوي، والفيلم تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.