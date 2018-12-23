«غنّي قليلا» جديد مارسيل خليفة وعبير نعمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق الفنان اللبناني مارسيل خليفة، والمغنية عبير نعمة، في بيروت، ألبومهما المشترك الجديد، الذي حمل عنوان: «غني قليلا».

ويتضمن الألبوم 14 أغنية من تأليف وتوزيع الموسيقي مارسيل خليفة، وبصوت المغنية عبير نعمة.

وتمتزج في ألبوم خليفة الجديد مجموعة من الأنماط الموسيقية، لأغنيات كتبت كلماتها مجموعة من أشهر شعراء الوطن العربي، منهم: قاسم حداد وزهرة زهيدي ومريم حيدري وهنري زغيب ومحمود درويش وجوزيف حرب وطلال حيدر، وغيرهم.

وأعادت عبير نعمة أداء الأغنية التي حمل الألبوم اسمها «غني قليلا»، بعدما انتشرت سابقاً بصوت مارسيل خليفة في ألبومه «ركوة عرب»، الذي صدر نهاية التسعينات من القرن الماضي، وهي من كلمات الشاعر جوزيف حرب.

وتقول كلمات الأغنية: «غني قليلا يا عصافير، فإني كلما فكرت في أمر بكيت وليس لي جار أناديه لكي نسهر في الليل ولا أهل ولا بيت».

ويختم خليفة الألبوم الجديد بقصيدة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش «فكر بغيرك»، التي يقول مطلعها: «وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام».