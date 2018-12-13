«العين السينمائي» يحتضن إبداعات خليجية واعدة

المصدر: العين - الإمارات اليوم

كشفت إدارة مهرجان العين السينمائي الذي ستنطلق دورته الأولى في 30 أبريل المقبل تحت شعار «سينما المستقبل»، عن إضافة مسابقة جديدة للأفلام القصيرة ضمن «الصقر الخليجي»، لتضم ثلاث جوائز: أفضل فيلم طويل وأفضل ممثل وأفضل فيلم قصير.

وقال مدير عام المهرجان، عامر سالمين المري، إنه بمجرد الإعلان عن تفاصيل «العين السينمائي»، أخيراً، تلقت إدارة المهرجان العديد من رسائل التهنئة من صنّاع السينما في المنطقة، الذين أبدوا سعادتهم بإقامة مهرجان محلي يدعم السينما الإماراتية والخليجية، مشيراً إلى أن مقترحات عدة من صنّاع السينما طالبت بإضافة مسابقة للأفلام القصيرة، تدعم المواهب الفنية الخليجية؛ وتمت دراسة الأمر، وأضافت إدارة المهرجان المسابقة الجديدة لتفتح مزيداً من التنافس على مستوى سينما الخليج.

وأضاف المري أن هذه المسابقة الجديدة، ستكون فرصة للمواهب السينمائية لتبادل الخبرات في ما بينها، وعرض إبداعاتها عبر منصة «العين السينمائي»، لافتاً إلى أنه من شروط الاشتراك في هذه الجائزة ألا تزيد مدة الفيلم القصير على 59 دقيقة، وأن يكون من إنتاج عام 2017 فما فوق، وتعطى الأولوية في اختيار الأفلام المشاركة في المهرجان للأفلام ذات العرض الأول، والموعد النهائي لتقديم الأفلام 31 مارس المقبل.

ونوه المري بأنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمهرجان «العين السينمائي» www.alainfilmfest.com الذي أصبح جاهزاً لاستقبال طلبات الأفلام المشاركة، إلى جانب الاقتراحات والاستفسارات الخاصة من جميع السينمائيين، إضافة إلى اللوائح والشروط الخاصة بمشاركات الأفلام.

يذكر أن «العين السينمائي»، الذي ستتواصل فعالياته حتى الثالث من مايو المقبل في مدينة العين، يستقطب في دورته الأولى عدداً من الأفلام الإماراتية والخليجية، إلى جانب مبادرات وبرامج وعدد من المسابقات، والأنشطة الخاصة، بما فيها العروض الافتتاحية، والعروض السينمائية الخاصة للأفلام الأجنبية والعربية في عرضها الأول، وتتنوع مسابقاته بين «الصقر الإماراتي» للأفلام الطويلة والقصيرة، و«الصقر لأفلام زايد»، و«الصقر الخليجي» للأفلام الطويلة والقصيرة، و«الصقر للفيلم العربي»، و«الصقر للفيلم المدرسي».

30

أبريل المقبل، ينطلق

المهرجان بمدينة العين

تحت شعار «سينما

المستقبل».