ألواح شمسية للمنازل الجديدة بكاليفورنيا

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

صدر قرار في ولاية كاليفورنيا، أخيراً، يفرض على أصحاب البيوت التي ستُبنى بعد عام 2020 توليد جزء من طاقتها باستخدام الألواح الشمسية.

ووفقاً لصحيفة «أورانج كاونتي ريجستر»، صوتت هيئة معايير البناء في كاليفورنيا بالإجماع على معايير جديدة تفرض على أصحاب البيوت الجديدة تأمين احتياجات منازلهم الكهربائية. وتندرج العوازل الأكثر سماكة والأبواب المنيعة وأنظمة التهوية المُحسنة ضمن المعايير المستحدثة لبناء البيوت الخضراء، وينطبق القرار على المباني الجديدة المؤلفة من ثلاثة طوابق، من ضمنها الشقق، ولأصحاب المنازل حرية الاختيار في توليد الكهرباء أو شرائها من أجل تشكيل شبكة كهرباء يمتلكها مجتمع محلي.

ولا يجبر القرار الجديد أصحاب المنازل على تشغيل منازلهم بالكامل من الطاقة الشمسية، وقد واجه انتقاداً من البعض، معتبرين أن شراء الألواح الشمسية وتركيبها مكلف جداً، وأنه ليست جميع المناطق في كاليفورنيا مناسبة لتوليد الطاقة الشمسية بكفاءة عالية. وتعتزم هيئة معايير البناء الرد على هذه المزاعم بإتاحة الفرصة لأصحاب المنازل باستئجار الألواح الشمسية من الحكومة أو التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة التي تمكّنهم من شراء الطاقة الشمسية من منتجين آخرين، وفقاً للتقرير.