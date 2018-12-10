«غوغل ترجمة» تقلل تحيّزها للرجال

المصدر: القاهرة، سان فرانسيسكو - د.ب.أ

طوّرت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية العملاقة (غوغل)، خدمة الترجمة التي توفرها عبر الإنترنت، للحد مما يبدو أنه تحيّز للرجال على حساب النساء، إذ أعلنت ترجمة أي جملة غير محددة جنس الفاعل مرتين، الأولى على أساس أن الفاعل مؤنث، والثانية على أساس أنه مذكر، في حين أن الترجمة الافتراضية حالياً كانت تكتفي باستخدام ضمير المذكر فقط. وبحسب موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص بموضوعات التكنولوجيا، فإن الخدمة الجديدة متاحة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية والتركية. وفي حال ترجمة جملة «أو بير دكتور» من التركية إلى الإنجليزية ستظهر عبارة «هي طبيبة»، وداخل مربع مجاور تظهر «هو طبيب»، حتى يختار المستخدم العبارة المناسبة للسياق. وليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها «غوغل» جعل خدماتها أقل تحيزاً من ناحية النوع. ففي نوفمبر الماضي توقفت تقنية «التأليف الذكي» (سمارت كومبوز) في خدمة «جي ميل» عن اقتراح ضمائر أثناء كتابة الرسائل لتقليل احتمالات اقتراح ضمير خطأ مثل اقتراح ضمير مذكر، في حين أن المقصود هو ضمير مؤنث أو العكس. وكانت هذه الخاصية تقدم ضمير المذكر باعتباره الخيار الافتراضي.