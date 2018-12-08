«الشارقة لتطوير القدرات» تدرّب منتسبيها على الخطابة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت «الشارقة لتطوير القدرات - تطوير»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الدورة الأولى من برنامج «مهارات»، الذي يركز على تأهيل الكوادر الوطنية الشابة، وتمكينها من مهارات القرن الـ21، وتعزيز خبراتها في العلوم المستقبلية، بما يضمن لها تحقيق النجاح في حياتها المهنية والشخصية. كما يهدف البرنامج إلى تدريب المشاركين على سرعة الاستجابة والقدرة على مواكبة التغيرات، وتطوير المهارات التي تتيح لهم التعامل بسرعة ومرونة، ويمكنهم اكتسابها من خلال التعلم والتطبيق المستمر.

وركّزت الدورة الأولى من البرنامج، التي قدمتها جوانا جيه توماس، الخبيرة في فن الإلقاء ومهارات التحدث إلى الجمهور، وتقديم الخطاب الارتجالي، إلى جانب تقديمها دورات متخصصة في مجال الأعمال، على أسس وأساليب المهارات الخطابية لدى المشاركات باستخدام أسلوب محادثات «تيد»، ما أتاح لهنّ فرصة اكتساب المهارات التي تمكنهنّ من التعبير عن أفكارهن وآرائهن. كما شارك في تقديم الدورة روبن بايلي، مدرب المهارات الحياتية، المتخصص في كتابة وإلقاء الخطابات الجماهيرية المؤثرة.

وقالت نجلاء محمد، تنفيذي أول في قسم الموارد البشرية في مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة: «استفدت كثيراً من الدورة، حيث زادت معرفتي وخبرتي في أسلوب إلقاء الخطاب أمام الجمهور، والتي تتلخص في أن الحديث يجب أن يكون موجزاً، مع التركيز على الجوانب المهمة. وتعلمنا من روبن وجوانا التقنيات والمهارات التي تحفز الجمهور على الإصغاء باهتمام».

وبدورها قالت إيمان النقبي، مهندس مدني من دائرة الأشغال العامة بالشارقة: «كانت هذه الدورة مفيدة جداً بالنسبة إليّ، وزادت من ثقتي بتقديم عروض توضيحية باستخدام برنامج (باوربوينت)، وأصبحت على دراية أوسع بما يجب أن أركز عليه خلال حديثي أمام الجمهور».