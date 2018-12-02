«قمة المعرفة» تنطلق في دبي الأربعاء المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق يوم الأربعاء المقبل، فعاليات الدورة الخامسة من «قمة المعرفة» التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الشباب.. ومستقبل اقتصاد المعرفة».

وتشكل «قمة المعرفة» منصة سنوية دولية رائدة، تجمع تحت مظلتها نخبة من صُنَّاع القرار والأكاديميين والمختصين من جميع أنحاء العالم، لبحث ومناقشة أهم وأبرز القضايا المعنية بعمليات إنتاج ونشر وصناعة المعرفة وبناء مجتمعات قائمة عليها.

وتسلط الدورة الخامسة لـ«القمة»، الضوء على «رؤية الإمارات 2021» لبناء اقتصاد تنافسي قائم على الاستثمار في المعرفة، وداعم لمفاهيم الابتكار والإبداع وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز رفاهية ورخاء الإنسان، لتأسيس جيل متميز من روَّاد الأعمال ضمن بيئة أعمال محفزة.

وستشهد «القمة» تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ممن ألهمت إنجازاتهم المعرفية البشرية في شتى المجالات، والفائزين بـ«تحدي الأمية» بدورته الأولى، الهادف إلى محو أمية 30 مليون شاب وطفل عربي حتى عام 2030.