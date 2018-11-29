محمد بن راشد: «أوائل الإمارات» قصة نجاح

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «إنسان الإمارات» هو أكبر إنجاز يفخر به زايد، وأن أبناء الإمارات هم فخر زايد، ونتاج فكره، وحلمه الذي تحقق، وهم صانعو مجد الإمارات ونموذج نجاح للبشرية. وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بكل الإنجازات التي تم ترشيحها استجابةً لتغريدات سموه، التي جاءت في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2018 عام زايد، حيث قال سموه بهذه المناسبة: «استحضرنا اليوم ذكرى صانع الحلم الإماراتي، وكرّمنا السواعد الوفية للعهد الذي قطعناه لاستكمال مسيرة زايد»، مضيفاً: «إنجازاتكم كان زايد ليفخر بها، ويتشرف بها شعب الإمارات، وسيشكركم عليها أجيال المستقبل».

وقال سموه: «كل إنجاز كرمناه هو قصة نجاح في مسيرة دولة الإمارات في استكمال مسيرة زايد، وتجربة ملهمة لكل الأجيال في الحاضر والمستقبل، ودافع لمزيد من البذل لخدمة وطننا».

جاء ذلك خلال تكريم سموه 31 من الإنجازات ضمن «أوائل الإمارات»، وذلك في حفل وطني تم تنظيمه بالعاصمة أبوظبي، ليختم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، واحتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47، حيث أكد سموه أن إنسان الإمارات هو رهاننا للوصول لأعالي القمم. حضر حفل التكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة. كما حضر الحفل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أطلق في نوفمبر 2014 مبادرة «أوائل الإمارات» من خلال تغريدات نُشرت على حساب سموه على وسائل التواصل الاجتماعي، لاقتراح وترشيح الأوائل في الإمارات، ضمن مجالات مختلفة لتكريمهم تكريماً خاصاً، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني وتأسيس اتحاد دولة الإمارات، وتهدف المبادرة إلى تعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة، وتسليط الضوء على إنجازاتها. ويتم التكريم بميدالية خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن حفل سنوي بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات في كل عام، إضافة إلى تخليد أسمائهم، وكتاب سنوي حكومي خاص بهم تحت اسم «موسوعة أوائل الإمارات».

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور 500 من مسؤولين حكوميين ومشاركين في الاجتماع السنوي لحكومة دولة الإمارات، 31 إنجازاً إماراتياً، وفرق العمل القائمة عليها، وهي كالتالي:

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